Телефон алаяқтары жыл басынан бері 6,1 мыңнан астам адамды алдаған

Бас прокуратура телефон алаяқтары мен олардан қорғанудың жаңа әдістері туралы ескертеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осы жылы телефон алаяқтары 6,1 мыңнан астам азаматты алдаған. Алаяқтардың әдістері қиындауда, бірақ негізгі схема өзгеріссіз қалады. Жәбірленушінің телефонына «1414» қысқа нөмірінен SMS-код келеді.
Бірінші қоңырау - шабуылдаушыларды мемлекеттік органдардың, банктердің немесе курьерлік қызметтердің қызметкерлері ұсынады және алынған кодты жазуды сұрайды.
Осыдан кейін бірден екінші байланыс пайда болады – банктің, полицияның немесе ҰҚК-нің жалған қауіпсіздік қызметі. Кейбір жағдайларда бәрі тіпті бейне байланыс арқылы болады.
Алдыңғы қоңырау алаяқтардан болған және белгіленген кодқа байланысты олар ақшаны есептен шығаруы немесе несие беруі мүмкін деп хабарланған. Олар несие рәсімдеуді және қаражатты «қауіпсіз шотқа» аударуды ұсынады. Дәл осы кезеңде нақты жымқыру жасалады және жәбірленушінің атына алаяқтық несиелер алынады.
Бұған дейін «1414» қысқа нөмірінен SMS-кодты алу үшін жіберілген жәбірленушінің нөмірін енгізу жеткілікті болатын. Енді «1414» SMS-шлюзін пайдаланатын жүйелерге тек биометриялық аутентификацияны (FaceID), электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) немесе QR-кодты (eGov QR) қолдану арқылы қол жеткізуге болады. Биылғы желтоқсан айынан бастап аталған талаптарды енгізбеген жүйелер «1414» SMS-шлюзінен ажыратылды. Бұл шаралар азаматтарды алаяқтардан қорғауды арттыруға бағытталған.
Бас прокуратура ескертеді:
- мемлекеттік органдар мен банктер ешқашан SMS-тен бір реттік кодтарды, карта деректерін немесе парольдерді сұрамайды;
- ақша аудару үшін "қауіпсіз шоттар" жоқ;
- күдікті қоңыраулар кезінде абай болыңыз, деректеріңізді үшінші тұлғаларға бермеңіз;
- күмән туындаған жағдайда дереу банкке немесе уәкілетті мемлекеттік органдарға хабарласыңыз;
- кибергигиена ережелерін сақтаңыз: тек ресми қосымшалар мен қызметтерді қолданыңыз, сілтемелер мен хабарламаларды тексеріңіз.
Азаматтарды қырағы болуға және қаскүнемдердің құрбаны болмауға шақырамыз.