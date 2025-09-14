Тбилисиде Еуроодақпен визасыз режимді сақтауды талап еткен наразылық шеруі өтті

Тбилисидің орталығында үкіметке қарсы шеру өтіп жатыр. Шеруге оппозициялық партиялардың мүшелері, үкіметтік емес ұйымдар, студенттер мен олардың жақтастары қатысуда, деп хабарлайды BAQ.KZ NewsGeorgia-ға сілтеме жасап.
Шерушілер Тбилиси мемлекеттік университеті ғимаратының жанына жиналып, одан Грузия парламентіне бет алды.
Шерушілер Грузияның Еуроодақпен визасыз режимін қорғауды талап етуде. Шеруді 4 қазанда өтетін жергілікті сайлауға бойкот жариялаған сегіз оппозициялық партия ұйымдастырды.
Митинг тамыз айының соңында – Еурокомиссияның визасыз жүру тәртібін сақтау бойынша сегіз шартын орындаудың соңғы мерзіміне дейін жарияланды. Талаптар арасында шетелдік агенттер мен "ЛГБТ насихаты" туралы заңдардың күшін жою, сондай-ақ жиналу және сөз бостандығын қорғау болды.
Грузин ақпарат құралдарының хабарлауынша, 31 тамызда Тбилиси Брюссельге 55 беттен тұратын баяндама жолдап, онда «еуропалық интеграцияға адалдығына» кепілдік беріп, сонымен бірге «ішкі істерді реттеудің егемендік құқығының кепілдігін» көрсеткен.
Бүгінгі наразылық шарасына қатысушылар визасыз жүру туралы соңғы шешім саяси тұтқындардың тағдырына байланысты болатынына сенімді. Олар үкіметті сынағандардың барлығын дереу босатуға шақырады.