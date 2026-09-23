Тәжікстанда магнитудасы 4,7 болатын жер сілкінісі тіркелді

Жер сілкінісінің ошағы 190 шақырым тереңдікте орналасқан.

23 Қыркүйек 2026, 15:20
АВТОР
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istockphoto.com 23 Қыркүйек 2026, 15:20
23 Қыркүйек 2026, 15:20
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Фото: istockphoto.com

Бүгін, 23 қыркүйекте Тәжікстан аумағында магнитудасы 4,7 болатын жер сілкінісі тіркелді.

Қазақстан ұлттық деректер орталығының мәліметінше, Астана уақытымен сағат 10:46-да (Гринвич бойынша 05:46) Тәжікстан аумағында жер сілкінісі болған.

Жер сілкінісінің эпицентрі 37,90 градус солтүстік ендік, 71,93 градус шығыс бойлық координаттарында орналасқан.

Жер сілкінісінің магнитудасы – 4,7. Энергетикалық класы – K=11,35. Ошақтың тереңдігі – 190 шақырым.

Бұған дейін хабарлағанымыздай, Түркияның оңтүстігіндегі Адана провинциясында магнитудасы 5 болатын жер сілкінісі болды.

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