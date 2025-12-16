Тәжікстан электронды темекіге толық тыйым салмақ

Тәжікстанда электронды темекіні пайдалануға, өндіруге және таратуға заңнамалық тыйым енгізу жоспарланып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Палата төрағасы Рустам Эмомали ұлттың гендік қорын қорғау және электронды темекінің, әсіресе жастар мен жасөспірімдер денсаулығына тигізетін зиянының алдын алу мақсатында тиісті комитеттерге нақты тапсырмалар берді. Атап айтқанда, электронды темекіні пайдалану, өндіру және айналымын шектеуге бағытталған заңнамалық өзгерістер әзірлеу көзделіп отыр.
Медицина мамандарының қорытындысына сәйкес, электронды темекіні шамадан тыс қолдану тыныс алу жүйесі, жүрек-қан тамырлары және өкпе ауруларының дамуына, соның ішінде қатерлі ісіктің ауыр түрлеріне әкелуі мүмкін екені атап өтіледі.