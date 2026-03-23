Тазалық трендке айналды: Қазақстан жастары челленджді қолдады

Бүгiн 2026, 21:19
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Мәдениет және ақпарат министрлігі Бүгiн 2026, 21:19
49
Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Наурыз мейрамы аясындағы 23 наурыз – Тазару күні еліміздің барлық өңірінде кең көлемде аталып өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ Мәдениет және ақпарат министрлігіне сілтеме жасап.

 Іс-шараларға шамамен 2 мыңға жуық жас қатысып, экологиялық акцияларға белсенді атсалысты.

Ауқымды бастамалардың бірі – «Jasyl El» жастар еңбек жасақтары қолға алған «Өзіңнен баста» челленджі. Бұл бастама бүкіл ел бойынша кең қолдау тауып, жастар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал етті.

Сонымен қатар, өңірлік жастар ресурстық орталықтары мерекелік іс-шаралар өткен аумақтарды тазалау жұмыстарын жүргізді. Ал оңтүстік өңір жастары «Мөлдір бұлақ» акциясы аясында табиғи су көздерін тазалауға қатысты.

Аталған шаралар жастардың табиғатқа жанашырлық, тазалық және экологиялық жауапкершілік құндылықтарын насихаттауда маңызды рөл атқарды.

Наверх