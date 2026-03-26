"Таза Қазақстан": Бектенов Түркістанда бұлақ тазалау акциясына қатысты
Олжас Бектенов Түркістан облысында «Мөлдір бұлақ» акциясына қатысты.
Премьер-министр Олжас Бектенов Президенттің «Таза Қазақстан» бастамасы аясында Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақбұлақ ауылындағы «Ақ-Ата» бұлағын тазарту және абаттандыру іс-шараларына қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жергілікті тұрғындармен, белсенділермен бірлесіп, бұлақ көзін тазарту, айналасын абаттандыру, ағаш көшеттерін отырғызу жұмыстары жүргізілді. Бұлақтың жалпы ауданы 3,5 гектарды құрайды, аталған бұлақтың тарихы XVII–XVIII ғасырлардан басталады.
Түркістан облысы әкімінің орынбасары Нұрбол Тұрашбеков алдағы уақытта өңір бойынша 1,5 мыңға жуық бұлақ көзін тазарту жоспарланып отырғанын айтты.
Жалпы, «Мөлдір бұлақ» ауқымды экологиялық акциясы биыл 23 наурызда басталды. Бірінші кезеңде тазарту және абаттандыру жұмыстары еліміздің алты өңірінде – Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Алматы, Жетісу облыстарында және Шымкент қаласында орналасқан 29 бұлақты қамтиды.
Екінші кезең осы жылдың сәуір айына жоспарланған және еліміздің қалған өңірлерінде өткізіледі. Оның аясында бұлақ көзін ашу, су жинау, тазарту және абаттандыру, іргелес аумақтарды тазалау, қоқыстар шығару, сондай-ақ халықтың экологиялық мәдениеті мен су ресурстарын тиімді пайдалану жөніндегі сауаттылығын арттыруға бағытталған іс-шаралар жүргізіледі.
Бүгінде экологиялық іс-шараларға 3,8 мыңнан астам адам тартылған. Оған жастардың қатысуына ерекше мән беріліп отыр. Бұл өз кезегінде экологиялық мәдениетті қалыптастыруға, су ресурстарына ұқыпты қарауға және өскелең ұрпақты табиғат қорғау ісіне кеңінен тартуға ықпал етеді.
Су ресурстары және ирригация министрлігінің деректері бойынша, су ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Бұлақтар су тапшылығы жағдайында сумен қамтамасыз етудің қосымша көзі ретінде қарастырылады. «Қазгидрогеология» ұлттық гидрогеологиялық қызметі бұлақтарды түгендеу жұмыстарын жүргізеді: алдын ала деректер бойынша 711 бұлақ көзі анықталды, сондай-ақ мұрағат материалдары бойынша 2772 бұлақ картасы жасалды.
Жалпы, экологиялық бастамаларды жүзеге асыру судың табиғи көздерін сақтауға, халықтың экологиялық мәдениетін арттыруға және су ресурстарына ұқыпты қарауға бағытталған.
Мемлекет басшысының табиғатқа ұқыпты қарау жөніндегі бастамасы азаматтардың қолдауының арқасында Конституция деңгейінде тиісті құқықтық тұрғыда бекітілді. Мемлекеттің міндеті – адамның өмірі мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортаны қалыптастыру. "Таза Қазақстан" бастамасы қоғам мен мемлекеттің күш-жігерін біріктіре отырып, жалпыұлттық қозғалысқа айналды. Бұл — нәтижелі, жасампаз патриотизмнің айқын үлгісі. Бүгінгі таңда акция тек сенбіліктермен және ағаш отырғызумен шектелмейді. «Мөлдір бұлақ» бастамасы табиғи бұлақтар мен су айдындарын қамти отырып, аясын кеңейтуде, сондай-ақ су ресурстарын ұтымды пайдалану мәселесінің маңызын жалпы қоғамдық деңгейде көтеріп отыр, – деп атап өтті Олжас Бектенов.
- Қазақстанда пәтерақының жартысын мемлекет төлеп береді: Көмекті кім ала алады?
- Иранға жаңа ұсыныс: Трамп бір айлық бітім жариялауды көздеп отыр
- Атырауда сауда орталығында жасөспірім биіктіктен құлап кетті
- Нұрлан Байбазаров Президенттің көмекшісі болып тағайындалды
- Қостанайда 17 жастағы жасөспірім бір аптадан бері іздестіріліп жатыр