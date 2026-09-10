«Таза Қазақстан» балабақша мен мектептен басталуы мүмкін
Депутаттар тазалықты бір реттік акция емес, баланың күнделікті мәдениетіне айналдыруды ұсынды. Бастаманы жас ерекшелігіне қарай енгізу көзделген.
«Таза Қазақстан» бастамасының қағидаттарын балалардың күнделікті тәрбиесіне енгізіп, оны экологиялық акциялармен шектемей, тұрақты мәдениетке айналдыру ұсынылды. Бұл туралы «Respublica» партиясы фракциясының депутаты Мейірхат Қасымбаев Үкіметке жолданатын депутаттық сауалда мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Депутаттардың айтуынша, Мемлекет басшысы бірнеше рет атап өткендей, «Таза Қазақстан» – бір реттік экологиялық акция емес, жаңа қоғамдық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған бастама.
«Таза Қазақстан» ұғымы қоршаған ортаны таза ұстаумен ғана шектелмейді. Ол ниет пен іс-әрекеттің тазалығын, әділдікті, адамдарға, өзгенің еңбегіне, қоғамдық мүлікке және өз еліне деген құрметті қамтиды.
Осыған байланысты депутаттар бастама қалалар мен ауылдардың келбетін өзгертумен қатар, азаматтардың мәдениеті мен ойлау жүйесіне де ықпал етуі қажет деп есептейді.
Тазалықты акция емес, күнделікті әдетке айналдыру керек
Депутаттардың пікірінше, қоғам айналаны тазалауға үйренгенімен, ендігі міндет – тазалықты күнделікті өмір салты мен мәдениетке айналдыру.
Бұл құндылықтарды бала кезден қалыптастыру қажет. Өйткені мінез-құлық мәдениеті алғашқы айыппұлдан кейін емес, одан әлдеқайда ертерек – отбасында, балабақшада және бастауыш сыныпта қалыптасады.
Бала ненің жақсы, ненің жаман екенін біліп қана қоймауы керек. Адамдарға құрмет, әділдік, жауапкершілік, өзгенің еңбегіне және өз еліне ұқыпты қарау баланың ішкі қағидаттарына айналуы тиіс, – дейді депутаттар.
Олардың айтуынша, тәрбие жұмысының тиімділігін өткізілген іс-шаралар мен есептердің санымен бағалау жеткіліксіз. Негізгі өлшем баланың күнделікті мінез-құлқынан, қалыптасқан дағдылары мен жауапкершілігінен көрінуі тиіс.
Құндылықтарды жас ерекшелігіне қарай енгізу ұсынылды
«Respublica» фракциясының депутаттары Үкіметке бірнеше ұсыныс жасады.
Біріншіден, «Таза Қазақстан» қағидаттарын балабақшалар мен мектептердің күнделікті тәрбие жұмысына енгізу ұсынылды. Депутаттар мұндай құндылықтар жекелеген акциялар немесе сынып сағаттары арқылы ғана емес, баланың күнделікті іс-әрекеті арқылы қалыптасуы қажет деп санайды.
Екіншіден, тәрбие жұмысын баланың жас ерекшелігіне қарай кезең-кезеңімен жетілдіру ұсынылды.
Депутаттар білім беру жүйесінде негізгі құндылықтарды мынадай тәртіппен жүйелі түрде қалыптастыруды ұсынды:
- балабақша мен бастауыш сыныптарда – «Таза Қазақстан» қағидаттары;
- орта буында – «Әділетті Қазақстан» құндылықтары;
- жоғары сыныптарда – «Заң және тәртіп», «Адал азамат» қағидаттары.
Бұл арқылы балалардың заңға құрметін, азаматтық жауапкершілігін, елге, қоғамға және айналасына жанашырлықпен қарауын қалыптастыру көзделеді.
«Міндетіміз – таза ел ғана емес, жауапты ұрпақ тәрбиелеу»
Депутаттар «Таза Қазақстан» идеясын қоршаған ортаны абаттандырумен ғана шектемеу қажет екенін атап өтті.
Біздің міндетіміз – Қазақстанды жай ғана таза ету емес. Біздің міндетіміз – тазалық, әділдік, құрмет пен жауапкершілік ішкі қағидатына айналған ұрпақ тәрбиелеу, – делінген депутаттық сауалда.
Осы ұсыныстар Үкіметке жолданатын депутаттық сауалға енгізілді. Құжат Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектеновке жолданады.
Айта кетейік, Құрылтай депутаты Жанарбек Әшімжанов 16 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желіге тіркелуіне шектеу қою тетігін нақтылауды ұсынды. Депутат Премьер-министр Олжас Бектеновке жолдаған сауалында балалардың әлеуметтік желіні пайдалануына қатысты мәселе көтерді.
Тағы оқи отырыңыз: Лайк пен донат үшін жанжал: Депутат треш-стримдерге жазаны күшейтуді ұсынды
Мектептерде қазақы амандасу әдебін күнделікті тәрбие жұмысына енгізу ұсынылды
Ең оқылған:
- Тараздағы жұмбақ өлім: Ер адамды аяусыз ұрып-соғып, өз көлігімен ауруханаға әкелген
- Қазақстанда ауа райы құбылады: Синоптиктер болжам жасады
- Математиктер 90 жыл шеше алмаған есепті OpenAI шешті
- БҰҰ Трамптың Ай туралы мәлімдемесіне пікір білдірді
- Ақтөбелік әйелдің TikTok-тағы видеосы дауға қалды: Сот шешімі шықты