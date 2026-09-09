БҰҰ Трамптың Ай туралы мәлімдемесіне пікір білдірді
АҚШ президенті бұл мәлімдемесіне қатысты қосымша түсініктеме берген жоқ.
9 Қыркүйек 2026, 01:29
БӨЛІСУ
9 Қыркүйек 2026, 01:299 Қыркүйек 2026, 01:29
34Фото: depositphotos.com
БҰҰ АҚШ президенті Дональд Трамптың Айды америкалық меншік деп атаған мәлімдемесіне пікір білдірді.
ТАСС мәліметінше, БҰҰ Бас хатшысының ресми өкілі Стефан Дюжаррик брифинг барысында ұйымның ғарышты бейбіт мақсатта игеру ұстанымын қолдайтынын мәлімдеді.
«Біз ғарышты бейбіт жолмен игеруге сенеміз», – деді Дюжаррик Трамптың мәлімдемесіне қатысты қойылған сұраққа жауап беріп.
Бұған дейін Дональд Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде Айдың суретін жариялап, оған «Ай – біздікі» деген жазба қалдырған. АҚШ президенті бұл мәлімдемесіне қатысты қосымша түсініктеме берген жоқ.
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