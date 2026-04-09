Таяу Шығыстан 10 мыңнан астам қазақстандықты эвакуациялағандар марапатталды
Президент атынан Таяу Шығыс елдерінен қазақстандықтарды эвакуациялауға қатысушыларға мемлекеттік наградалар табыс етілді.
Бүгін Таяу Шығыс өңірінде әуе кеңістігінің жабылуына байланысты биылғы ақпан айында эвакуациялық іс-шаралар ұйымдастыруға және өткізуге елеулі үлес қосқан авиация саласының өкілдерін марапаттау рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Марапаттарға мемлекеттік органдар мен ұйымдар қызметкерлері, әуе компаниялары мен әуежайлар мамандары, ұшу экипаждарының мүшелері, жерүсті қызметтерінің мамандары және саланың басқа да өкілдері ұсынылды.
Мемлекеттік наградаларды Мемлекет басшысының атынан Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр табыс етті.
Барлық жұмыстың нақты әрі үйлесімді ұйымдастырылғанын атап өткім келеді. Бұл лайықты ордендер, медальдар және Президенттің алғысы сіздер үшін алдағы кәсіби өсуге, бар дағдыларды жетілдіруге және жаңа білім мен қабілеттерді меңгеруге қосымша серпін береді деп сенемін. Бұл сіздерге алдағы уақытта да Отанымыздың өркендеуі жолында жемісті еңбек етуге мүмкіндік береді, - деді Роман Скляр.
Биылғы ақпан айында Таяу Шығыс өңірінде әуе кеңістігінің жабылуына байланысты Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Қазақстан азаматтарын елге қайтару бойынша ауқымды жұмыс жедел ұйымдастырылды. Құрылған ведомствоаралық топтың құрамындағы мемлекеттік органдар мен ұйымдар өкілдері тиісті жұмысты қамтамасыз етті.
3-13 наурыз аралығында 66 рейс орындалып, еліміздің 10 275 азаматы Отанына қайтарылды. Тасымалдауды Air Astana, SCAT, FlyDubai және Air Arabia әуе компаниялары Дубай, Шарджа, Джидда, Медина және Маскаттан Алматы, Астана, Атырау, Ақтау және Шымкент бағыттары бойынша жүзеге асырды.
Мараптталғандар:
«Құрмет» орденімен:
Талғат Ахметов – «Эйр Астана» акционерлік қоғамының департамент директоры
Олег Колесников – «Эйр Астана» акционерлік қоғамының бас ұшқышы
Александр Небога – «Эйр Астана» акционерлік қоғамының вице-президенті
«Ерен еңбегі үшін» медалімен:
Әнуар Боранбаев – «SCAT» авиакомпаниясы» акционерлік қоғамының бортсерігі
Серік Жексембаев – «Эйр Астана» акционерлік қоғамының инженері
Шынар Жұматаева – Қазақстан Республикасының Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Елшілігінің кеңесшісі
Тахиржан Искаков – ТЖМ «Барыс» республикалық құтқару қызметі» РММ құтқарушы-мейіргері
Мухтор Искандаров – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ командирі
Сергей Комнатный – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ әуе кемесінің командирі
Максим Межевий – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ әуе кемесінің командирі
Евгений Мустафин – ТЖМ «Барыс» республикалық құтқару қызметі» РММ құтқарушы-мейіргері
Клим Пак – «Эйр Астана» АҚ менеджері
Андрей Самойлов – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ директоры
Мирас Темірбеков – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ әуе кемесінің командиріРауан Мыңбаев – «Хабар» агенттігі» АҚ «24KZ» арнасының БАӘ-дегі тілшісі
Сергей Халдеев – «Эйр Астана» АҚ департамент директоры
«Шапағат» медалімен:
Әлібек Алмабеков – «Qazaqstan Business Council» КЕҰ төрағасы
«Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы» төсбелгісімен:
Ербол Ізбергенов – Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары
Салтанат Томпиева – Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің төрағасы
Абдул Рахим Мохд Низам Бин – «Эйр Астана» АҚ менеджері
Алишер Абдығалиев – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ бортсерігі
Әрлен Әбду – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ бортсерігі
Владимир Бондарев – «Эйр Астана» АҚ менеджері
Асылхан Есілов – «Туристік қамқор» қорының директоры
Руслан Зұлхарнай – «Эйр Астана» АҚ технигі
Дмитрий Коробов – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ бортсерігі
Николай Кунле – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ директоры
Денис Қозбағаров – «Эйр Астана» АҚ менеджері
Сүлейман Мирзаев – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ бөлім басшысы
Жанар Пономарева – «Эйр Астана» АҚ менеджері
Инна Рей – «Туристік қамқор» қорының төрағасы
Станислав Рясков – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ орынбасары
Арман Сатимов – «White stone» компаниясының бас директоры
Сабыржан Тастембеков – ТЖМ аға офицері
Жаңыл Үмбетиярова – әуежай басқарма төрағасы
Ксения Черепанова – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ бортсерігі
Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы:
Талғат Ластаев – көлік вице-министрі;
Болысхан Нұғыманов – ҰҚК Шекара қызметі бөлім басшысы;
Биниш Тандаямпарамбат – «Эйр Астана» АҚ менеджері;
Белла Тормышева – «Эйр Астана» АҚ вице-президенті.
Қазақстан Республикасы Президентінің Алғыс хаты:
Талғат Шаймарданов – ҰҚК Шекара қызметі офицері;
Сарвиноз Эрматбаева – «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ бортсерігі.
