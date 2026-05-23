Шымкенттік оқушы 23 шетелдік университеттен шақырту алды
Дегенмен, ол білімін Қазақстанда жалғастыруды жөн көріп, Nazarbayev University оқу орнын таңдады.
Кеше 2026, 23:55
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 23:55Кеше 2026, 23:55
114Фото: Шымкент қаласы әкімдігі
Nazarbayev University студенті атанған шымкенттік түлек 23 шетелдік университеттен шақырту алды. Бұл туралы қалалық әкімдіктің баспасөз қызметінен мәлім етті.
Шымкент қаласындағы А.Пушкин атындағы №1 мектеп-гимназиясы түлегі Тамерлан Сыздықов халықаралық олимпиадалар мен іріктеу кезеңдеріндегі жоғары нәтижелерінің арқасында АҚШ, Гонконг, Австралия, Испания, Италия, Түркия және Ұлыбританияның жетекші университеттерінен ұсыныс алған.
Қала әкімдігінің қолдауымен өткен «Үздік оқушы – 2025» байқауының жеңімпазы атанған талапкер шетелдік оқу орындарының шақыртуына қарамастан, білімін Қазақстанда жалғастыруды жөн көріп, Nazarbayev University оқу орнын таңдады.
Ең оқылған:
- Театрда 16 жыл еңбек еткен актриса Президенттен күтпеген сый алды
- Ұлттық банк жаңа лимит енгізеді: Енді кім несие ала алмайды
- Ауыр айып тағылып отыр: Қазақстан іздеген ерлі-зайыпты Грузияда қолға түсті
- Қазақстандықтар Құрбан айтта неше күн демалады?
- Атырау облысында зейнетке шыққан мұғалімдерге 7,2 млн теңге өтемақы төленді