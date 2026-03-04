Таяу Шығыстағы жағдай: Қазақстанға әсері қандай?
Экономист Мақсат Халық Таяу Шығыс елдеріндегі соңғы ахуалға байланысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Экономист елдер арасында қақтығысты саралап, Қазақстанға әсері туралы айтты.
Таяу Шығыс – әлемдік мұнайдың негізгі орталығы. Әсіресе Ормуз бұғазы арқылы әлемдік мұнай тасымалының шамамен 20%-ы өтеді. Аймақтағы кез келген шиеленіс мұнай бағасын өсіріп, әлемдік инфляцияны күшейтеді, - дейді ол.
Ал Қазақстан үшін әсері екіжақты әсері бар дейді ол.
Мұнай бағасы өссе – бюджет кірісі артады, Ұлттық қорға түсім көбейеді деген оң ықпалы болса, инфляция үдейді, импорт қымбаттайды, теңге құбылуы секілді қауіптер бар, - дейді экономист.
Қысқа мерзімде өсім тиімді болуы мүмкін. Ал ұзақ мерзімде құбылмалылық экономикаға қысым түсіреді.
