Таяу Шығыстағы жағдай: Қазақстанға әсері қандай?

Экономист Мақсат Халық елдер арасында қақтығысты саралап, Қазақстанға әсері туралы айтты.

Фото: Reuters

Экономист Мақсат Халық Таяу Шығыс елдеріндегі соңғы ахуалға байланысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Экономист елдер арасында қақтығысты саралап, Қазақстанға әсері туралы айтты.

Таяу Шығыс – әлемдік мұнайдың негізгі орталығы. Әсіресе Ормуз бұғазы арқылы әлемдік мұнай тасымалының шамамен 20%-ы өтеді. Аймақтағы кез келген шиеленіс мұнай бағасын өсіріп, әлемдік инфляцияны күшейтеді, - дейді ол.

Ал Қазақстан үшін әсері екіжақты әсері бар дейді ол.

Мұнай бағасы өссе – бюджет кірісі артады, Ұлттық қорға түсім көбейеді деген оң ықпалы болса, инфляция үдейді, импорт қымбаттайды, теңге құбылуы секілді қауіптер бар, - дейді экономист.

Қысқа мерзімде өсім тиімді болуы мүмкін. Ал ұзақ мерзімде құбылмалылық экономикаға қысым түсіреді.

