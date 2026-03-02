Таяу Шығыстағы шиеленіс алтынды шарықтатты: Нарық $6 000 деңгейін күтуде
Алтын бағасы бірнеше күн ішінде шамамен 5–6 пайызға өсті.
Алтын ешқашан биржада бағаланатын қарапайым тауар ғана болған емес. Ғасырлар бойы ол алаңдаушылықтың көрсеткіші - соғыс, тұрақсыздық және жүйелік сенімсіздік кезеңдеріндегі үнсіз, бірақ сенімді индикатор қызметін атқарып келеді. Соңғы күндері Таяу Шығыста Иранға әуе соққылары жасалғаны туралы хабарлар тарағаннан кейін алтын бағасы бір унциясы үшін рекордтық $5 400 деңгейіне дейін көтерілді. Бұл жай ғана техникалық ауытқу емес, жаһандық қаржы жүйесіне тән психологиялық реакция, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Azernews басылымына сілтеме жасап.
Геосаяси шиеленіс күшейген сайын инвесторлар тәуекелді активтерден бас тартады. Қор нарықтары әлсірейді, дамушы елдердің валюталары қысымға ұшырайды, ал капитал «қауіпсіз айлақтарға» бет бұрады. Тарихи тұрғыдан алғанда, мұндай кезеңдерде алтын ең сенімді баспаналардың бірі саналып келеді. Бұл үрдіс түрлі дәуірлерде, әртүрлі экономикалық жүйелер жағдайында қайталанып отырған.
Тарихи сабақ: Ирак пен Украина мысалдары
2003 жылы АҚШ Иракқа басып кірген кезде алтын бағасы бірнеше күн ішінде шамамен 5–6 пайызға өсті. Алайда соғыс ресми түрде басталып, нарықтар алғашқы соққыны еңсерген соң баға қайта төмендеді. 2022 жылы Ресей Украинаға басып кіргенде де ұқсас жағдай байқалды: алтын $2 000 деңгейінен асты, бірақ АҚШ Федералдық резерв жүйесі пайыздық мөлшерлемені агрессивті түрде көтере бастаған соң баға $1 800 шамасына дейін төмендеді. Бұл оқиғалардан шығатын қорытынды айқын: соғыс туралы жаңалықтар қысқа мерзімді эмоциялық серпіліс тудырады, ал қатаң монетарлық саясат кейін нарықты тұрақтандырады.
Иран төңірегіндегі ахуал өзгеше болуы мүмкін
Алайда қазіргі Иран төңірегіндегі ахуал ауқымы мен ықтимал салдары тұрғысынан өзгеше болуы мүмкін. Иран — тек аймақтық шиеленіс нүктесі ғана емес, жаһандық мұнай нарығындағы маңызды ойыншы. Сондықтан бұл елге қатысты кез келген тұрақсыздық мұнай жеткізіліміне бірден әсер етеді. Мұнай бағасының қымбаттауы инфляцияға қатысты алаңдаушылықты күшейтеді, ал инфляция қаупі алтынды валютаның құнсыздануынан қорғайтын құрал ретінде тартымды етеді. Соңғы 8 пайыздық өсім кездейсоқ емес. Нарықтағы қақтығыстың салдары тек әскери шеңбермен шектелмеуі мүмкін екенін ескеріп отыр.
Алтынның «қауіпсіз айлақ» мәртебесі — жай ғана ұғым емес, тәжірибемен дәлелденген құбылыс. Соғыс, экономикалық құлдырау, банк жүйесіндегі тұрақсыздық немесе валютаның әлсіреуі жағдайында оның құн сақтау функциясы күшейе түседі. Доллар әлсірегенде, пайыздық мөлшерлемелердің төмендеуі күтілгенде немесе энергетикалық күйзелістер баға тұрақтылығына қауіп төндіргенде, алтынға деген сұраныс артады. Бұл — әрі психологиялық, әрі макроэкономикалық заңдылық.
Фиат валюталардан айырмашылығы, алтын ешбір орталық банктің сенімділігіне немесе үкіметтің қаржылық тәртібіне тәуелді емес. Ол ешбір мемлекеттің балансына байланбаған. Сондықтан оның бейтараптық сипаты бар. Саяси шешімдер болжап болмайтын, геосаяси ахуал құбылмалы кезеңдерде бұл қасиет ерекше құнға ие болады.
Қысқа мерзімде түзету мүмкін бе?
Егер Иранға қатысты қақтығыс қысқа мерзімді әрі шектеулі сипатта болса, тарихи тәжірибеге сүйенсек, алтын бағасы біртіндеп тұрақталуы мүмкін. Ирак пен Украина мысалдарында да алғашқы дүрбелеңнен кейін алыпсатарлық үстемақы азайғаны байқалды. Нарықтар жаман жаңалықтан гөрі белгісіздіктен көбірек қорқады; айқындық пайда болған сайын құбылмалылық төмендейді. Мұндай жағдайда орталық банктер инфляцияны тежеу үшін қатаң саясат ұстанса, алтын бағасы түзету кезеңіне өтуі ықтимал.
Ал ұзаққа созылса ше?
Алайда қақтығыс ұзаққа созылып немесе кеңейсе, жағдай басқаша өрбуі мүмкін. Таяу Шығыстағы тұрақсыздық энергия бағасының жоғары деңгейде сақталуына әкеледі, бұл дамыған әрі дамушы елдерде инфляциялық қысымды күшейтеді. Мұндай жағдайда орталық банктер, соның ішінде АҚШ Федералдық резерв жүйесі, экономикалық өсім мен баға тұрақтылығы арасында күрделі таңдау жасауға мәжбүр болады. Егер нақты пайыздық мөлшерлемелер төмен деңгейде қалса, бұл алтын бағасының өсуіне қолайлы жағдай туғызады.
Қазіргі жағдайдың ерекшелігі — әскери эскалацияның энергетикалық арна арқылы тұтыну бағасына, монетарлық саясатқа және валюта бағамына бір мезгілде ықпал етуі. Алтын тек қорқынышқа емес, нақты макроэкономикалық тәуекелдерге жауап беріп отыр. Сондықтан унциясы $6 000 деңгейіне жетуі мүмкін деген болжамдар асыра айтылған пікір емес, жүйелік тәуекелді қайта бағалаудың көрінісі.
Бұл өсім уақытша ма, әлде ұзақ мерзімді үрдіске айнала ма — ол қақтығыстың дамуына және саясаткерлердің шешімдеріне байланысты. Дегенмен бір қағида өзгермейді: әлем тұрақсыз күйге түскенде, капитал сенімділік пен тұрақтылық іздейді. Ал ғасырлар бойы мұндай тұрақтылық алтыннан.
Ең оқылған:
- Иран Али Хаменеидің қазасын ресми түрде растады
- Трамп Иранмен келіссөз жүргізу мүмкіндігі артқанын мәлімдеді
- Қытай Иранға жасалған соққылар мен Әли Хаменейдің қазасына қатысты қатаң мәлімдеме жасады
- Наурыз айында елімізде ауа райы қандай болады?
- АҚШ-Иран қақтығысының жаңа кезеңі: Иранға қарсы операцияда жасанды интеллект қолданылды ма?