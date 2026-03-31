Таяу Шығысқа АҚШ-тың қосымша әскерлері жіберілді
Дональд Трамп Иранға қарсы әскери әрекеттерді жалғастырудың келесі қадамдарын қарастырып жатыр.
АҚШ армиясының 82-ші әуе-десанттық дивизиясының мыңдаған сарбаздары Таяу Шығысқа барып жатыр. Бұл ақпаратты Reuters агенттігіне екі американдық ресми тұлға растады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Форт-Брэгг, Солтүстік Каролина базасында орналасқан десантшылар Таяу Шығысқа жіберілген мыңдаған теңіз әскерлері, морпехтар және арнайы операция күштерін толықтырды. Соңғы демалыс күндері шамамен 2,5 мың морпех аймаққа жетті.
Ресми ақпарат көздері сарбаздардың нақты қай аймаққа жіберілетінін айтқан жоқ, бірақ бұл қадам алдын-ала күтілген болатын. Қосымша әскерлер құрамына 82-ші әуе-десанттық дивизияның штаб бөлімдері, материалдық-техникалық қамтамасыз ету және бір жауынгерлік бригада кіреді.
Трамптың әскери нұсқалары
Иранға қатысты операция кезінде қосымша сарбаздар әртүрлі міндеттерді орындауы мүмкін, соның ішінде Харк аралын бақылау, мұнай тасымалы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және уран өндіру. Бұған дейін АҚШ әкімшілігі аралды басып алу мүмкіндігін де қарастырған, алайда бұл қадам қауіпті болып саналады, себебі Иран ракеталар мен дрондар арқылы аралға жетуі мүмкін.
Сонымен қатар, АҚШ әкімшілігі Иран аумағында жердегі әскерлерді орналастырып, жоғары байытылған уранды алу жоспарларын талқылаған. Бұл жағдайда әскерлер Иранда ұзақ уақыт қалып, терең қабаттағы материалды шығару міндетін атқаруы мүмкін.
Трамп АҚШ пен Иран арасында келіссөздер жүріп жатқанын мәлімдеді, бірақ Ормуз бұғазы ашылмаса, мұнай ұңғымалары мен электр станцияларына шабуыл жасайтынын ескертті.