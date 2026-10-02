Тауға шыққанда нені ескеру керек: ТЖМ қауіпсіздік ережелерін еске салды
Таудағы қауіпсіздік ережелерін сақтау – төтенше жағдайлардың алдын алудың маңызды шарты. Әсіресе ауа райының құбылмалы болуы мен таулы жер бедері саяхатшылардан сақтық пен жауапкершілікті талап етеді.
Мамандардың айтуынша, тауға шығар алдында маршруттың күрделілігін, ауа райын және өзінің физикалық дайындығын ескеру қажет.
Тауға шығар алдында нені білу керек?
Ең алдымен, жоспарланған маршрутты алдын ала зерттеп, белгіленген соқпақтармен ғана жүру маңызды. Белгіленген бағыттан ауытқып, қауіптілігі белгісіз аумақтарға бармаған жөн.
Сондай-ақ жолға шығар алдында ауа райы болжамын тексерген жөн. Тауда ауа райы қысқа уақыт ішінде күрт өзгеруі мүмкін. Сондықтан қолайсыз жағдай болжанса, жорықты кейінге қалдырған дұрыс.
Жақын адамдарға қай бағытпен жүретініңізді, қашан жолға шығатыныңызды және қай уақытта оралуды жоспарлап отырғаныңызды алдын ала хабарлау қажет.
Қандай заттарды бірге алған жөн?
Тауда байланыс пен қажетті құралдардың болуы маңызды. Мамандар туристерге телефонды толық қуаттап, өзімен бірге қосымша қуат көзі – power bank алып жүруге кеңес береді.
Сонымен қатар жорыққа сәйкес киім мен жабдық таңдау керек. Атап айтқанда:
-
ыңғайлы әрі таймайтын аяқ киім;
-
жылы киім;
-
жеткілікті мөлшерде ауыз су;
-
азық-түлік;
-
дәрі қобдишасы;
-
қолшам;
-
қажетті туристік құрал-жабдықтар.
Бұл заттар ауа райы өзгерген немесе жорық жоспардан ұзаққа созылған жағдайда қажет болуы мүмкін.
Тауда жалғыз жүрмеген дұрыс
Қауіпсіздік үшін тауға жалғыз шықпау ұсынылады. Топпен бірге жүру төтенше жағдай туындаған кезде өзара көмек көрсетуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ жартастардың шетіне, құлама беткейлерге және басқа да қауіпті учаскелерге жақындамаған жөн. Фотоға түсу немесе көріністі тамашалау кезінде қауіпсіздік талаптарын естен шығармау қажет.
Егер тауға шығу кезінде төтенше жағдай орын алса, 112 нөміріне хабарласып, құтқарушыларға нақты орналасқан жерді, мүмкін болса координаттарды немесе жақын маңдағы бағдарларды айту керек.
Таудағы ең басты қауіптердің бірі – ауа райының жылдам өзгеруі. Сондықтан тауға шығар алдында мұқият дайындалып, белгіленген маршруттан шықпау және қауіпсіздік талаптарын сақтау қажет.
Есте сақтаңыз: Қарапайым сақтық шаралары таудағы демалысты қауіпсіз өткізуге және төтенше жағдайлардың алдын алуға көмектеседі.