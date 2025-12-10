Тәуелсіздік күні: Нұрлан Қоянбаевтың флешмобы әлеуметтік желіде тарады

Threads тек жазбалар платформасы болудан қалып, ортақ эмоция білдіретін кеңістікке айналды. Мұнда әрбір хабарлама адамдарды біріктіріп, патриот болуға үндей алады. Бірнеше апта бұрын танымал продюсер, тележүргізуші және актер Нұрлан Қоянбаев флешмоб бастады. Оның мақсаты – әр сәрсенбі Қазақстанға пост арнау, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл бастама дереу қолдау тауып, қазір Threads-тағы әр сәрсенбі бүкіл елді, оның ішінде шетелдегі қазақтар да біріктіретін күнге айналды.
Әлеуметтік желідегі лента табиғат, мәдениет, спорт және ел жетістіктері туралы посттармен “жанып тұр”. Пайдаланушылар өз эмоциялары мен естеліктерімен бөлісіп, флешмоб міндет емес, шынайы патриоттық қажеттілікке айналды.
«Қазақстан» деген сөзді айтқанда, жылы сезім өзінен-өзі пайда болады»
adil_orynbassar есімді пайдаланушы флешмобтан алған әсерін бөлісті:
Қазақстан туралы сөз болғанда, жылы сезім өзінен-өзі туындайды. Қазір әр сәрсенбі Қазақстан күні ретінде аталып жатыр. Осы орайда мен ел табиғатын ерекше атап өткім келеді. Алатаудың мұздаған шыңдары, Бурабайдың тыныштығы, Шарын шатқалының асқақтығы, Көлсайдың сұлулығы және Каспий жағалауы – бәрі саяхатшыға ерекше энергия сыйлайды.
«Threads аштым – масштабқа таң қалдым»
Threads аштым да таң қалдым. Нұрлан Қоянбаев Қазақстан күніне арналған жаңа флешмоб бастапты. Біз, халық, бұл бастаманы қолдаймыз. Қазақстан қазір қарқынды дамып жатыр, әсіресе спорт саласындағы жетістіктер айқын байқалады. Жаңа спорт кешендері ашылып, бұқаралық спорт қолжетімді болып жатыр. Халықаралық аренада табысқа жеткен спортшылар – елдің шынайы мақтанышы, - дейді gamal_tuzelbayev.
Бұл жаңа дәстүрдің бастауы, оны адамдардың көңіл-күйінен көруге болады
skairatovna_official флешмобтың біріктіруші күшін атап өтті:
Бүгін жаңа дәстүр басталды. Әлеуметтік желіде жылы сөздер, жүректен шыққан естеліктер және елге деген мақтаныш кеңнен таралып жатыр. Адамдардың бір сәтте біріккені шын мәнінде қуантады. Енді әр сәрсенбі тек Қазақстан туралы жақсы жаңалықтарға арналады. Бұл бастаманы қолдау – Отанға деген ең әдемі махаббат формасы.
Флешмобқа шетелдегі қазақстандықтар да қосылды
Әртүрлі елдердегі пайдаланушылар патриотизмнің шекара білмейтінін көрсетуде. Мәселен ilon_a_k былай жазады:
Бүгін шетелдегі қазақстандықтар өз елін таныстыру үшін бірігіп отыр. Мақсат – әлемге мәдениетімізді, дәстүрімізді, табиғатымызды және ұлттық ерекшелігімізді көрсету. Шетелде тұратындар Қазақстан туралы өз елінің тілінде жазып, Отанға деген махаббатпен бөлісе алады. Мен де флешмобқа қосыламын.
Бүгінде патриоттыққа толы флешмоб тұрақты дәстүрге айналды, сондықтан Threads-тағы әр сәрсенбі ерекше өтеді. Пайдаланушылар дауласпайды, тұрмыстық мәселелерді талқыламайды, бір-бірімен үндесіп, елді біріктіретін нәрселерді сөз етеді. Әр постпен елге деген мақтаныш сезімі күшейеді, сандық патриотизм деп айтуға да болады.
Бастапқыда қарапайым бастама болып көрінген нәрсе ұлттық мақтаныш символына айналды, апталық «Мен өз елімді жақсы көремін» деп айтуға себеп болды.