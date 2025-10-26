Татарстанда бес жасар қыз нәрестені терезеден лақтырып жіберген

Татарстанның Васильево ауылында бес жасар қыз нәрестені көпқабатты үйдің терезесінен лақтырып жіберген оқиға тіркелді. Нәтижесінде бала қаза тапты. Бұл туралы Ресей Тергеу комитеті Telegram-арнасында жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Әлеуметтік желілерде Васильево кентінде бес жасар қыздың нәрестені көпқабатты үйдің терезесінен лақтырып, қайтыс болғаны туралы ақпарат тарады. Осы факт бойынша Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 125-бабына ("Қауіпті жағдайда қалдыру") сәйкес қылмыстық іс қозғалды, - делінген ведомство хабарламасында.
Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Ресей Тергеу комитетінің төрағасы Александр Бастрыкин Татарстан бойынша тергеу басқармасының басшысы Валерий Липскийге істің барысы туралы толық есеп беруді тапсырды.
Оқиғаның мән-жайы анықталуда.