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  • Тарихымызды неге тек қайғымен байланыстырамыз? – Еркін Әбілмен сұхбат 

Тарихымызды неге тек қайғымен байланыстырамыз? – Еркін Әбілмен сұхбат 

5 Қазан 2026, 17:43
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 5 Қазан 2026, 17:43
5 Қазан 2026, 17:43
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Қазақ тарихын айтқанда неге көбіне қасірет пен қайғыға тоқталамыз? Жеңістеріміз бен ел өркендеген кезеңдерді жеткілікті дәрежеде көрсетіп жүрміз бе? Өткенге тек мұңмен қарау жастардың санасына қалай әсер етеді?

BAQ.KZ тілшісі SarapSoz жобасында Қазақстан Халық кеңесінің мүшесі, тарихшы Еркін Әбілмен тарихқа көзқарасымызды талқыладық. Кеңестік кезеңнен қалған түсініктер, тарихи мифтер, лайықты бағасын алмаған тұлғалар және Қазақстан тарихының жаңа басылымы туралы сұрадық.

Қасіретті ұмытпай, жетістіктерді де ескеретін тарихи сананы қалай қалыптастырамыз? Сұхбатта осы сұраққа жауап іздедік.

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