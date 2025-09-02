Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Таразда пышақ жарақатын алған оқушы көз жұмды

Бүгiн, 10:51
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Таразда жасөсіпірімдер жанжалдасып қалып, олардың бірі пышақ жарақатынан көз жұмған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшсі.

Оқиға 1 қыркүйекте болған. Полиция бұл ақпаратты растады.

Аталған факті бойынша ҚР ҚК-нің 99-бабы "Адам өлтіру" бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде кәмелетке толмаған күдікті "ізін суытпай" ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған жедел-тергеу іс-шаралары жүргізілуде, - деп хабарлады Жамбыл облысының ПД баспасөз қызметі.

Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.

 

