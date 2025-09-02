Таразда пышақ жарақатын алған оқушы көз жұмды

Таразда жасөсіпірімдер жанжалдасып қалып, олардың бірі пышақ жарақатынан көз жұмған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшсі.
Оқиға 1 қыркүйекте болған. Полиция бұл ақпаратты растады.
Аталған факті бойынша ҚР ҚК-нің 99-бабы "Адам өлтіру" бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде кәмелетке толмаған күдікті "ізін суытпай" ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған жедел-тергеу іс-шаралары жүргізілуде, - деп хабарлады Жамбыл облысының ПД баспасөз қызметі.
Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.