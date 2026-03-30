Таразда бұрын нан зауытын басқарған кәсіпкердің мәйіті табылды
Ер адам оқ жарақатымен табылған, мән-жай анықталуда
Тараз қаласында 35 жастағы ер адамның оқ жарақаты бар мәйіті табылуына байланысты сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға туралы ақпарат алдымен әлеуметтік желіде тараған. Мәліметтерге сәйкес, қайғылы жағдай 29 наурыз күні таңғы уақытта Ыбырайым Сүлейменов көшесіндегі банк бөлімшесінің маңында болған. Қаза тапқан азамат бұрын жергілікті нан зауыттарының бірін басқарған.
Алдын ала мәліметтерге қарағанда, қайғылы оқиғаға қымбат жол талғамайтын көлік сатып алуға байланысты туындаған ірі қаржылық дау себеп болуы мүмкін.
Бұл жайтқа Жамбыл облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі пікір білдірді. Ведомство өкілдері мәйіттің табылғанын растады және ресми тергеу басталғанын мәлімдеді.
Тараз қаласында ер адамның мәйіті табылуына байланысты ҚР Қылмыстық кодексінің 105-бабы (өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу) бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты, толық әрі объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Дәлелдер жиналып, бекітілуде, – деді полиция департаментінің баспасөз қызметі.