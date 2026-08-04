Таразда 25 жастағы жігіт дрифт жасағаны үшін 10 тәулікке қамалды
Тараз қаласында түнгі уақытта бейнебақылау камераларының біріне BMW автокөлігімен қауіпті дрифт жасау дерегі тіркелді.
Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде полиция қызметкерлері құқық бұзушыны анықтап, ұстады. Ол облыс орталығының 25 жастағы тұрғыны болып шықты.
Жол қозғалысы қағидаларын өрескел бұзғаны үшін ол сот шешімімен 10 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алынды, - деп хабарлады Тараз қаласының ПД баспасөз қызметі.
Айта кеетйік, автомобиль жолдарында дрифт жасау және жол қозғалысына қауіп төндіретін өзге де қауіпті маневрлер жасау заңнамада көзделген жауапкершілікке, оның ішінде әкімшілік қамауға әкеп соғады.
Еске салайық, бұған дейін Ақмола облысында күнбағыспен суретке түскен 25 жүргізушіге айыппұл салынды.
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