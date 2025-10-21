Тараз бен Қазақ қалалары бауырластық қатынас орнатты

Әзербайжан Президенті И. Әлиевтің Қазақстанға мемлекеттік сапары барысында Тараз және Қазақ қалалары арасында бауырластық қатынас орнату жөніндегі хаттамаға қол қойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әзербайжанның қазақтар үшін ерекше атауы бар қаласының тарихы туралы Қазақстанның Әзербайжандағы Елшісі Әлім Байел айтып берді.
Қазақ — Әзербайжанның әсем қалаларының бірі, ол Грузия мен Армения шекарасына жақын орналасқан. Біз осы атаудың этимологиясына қатысты шағын зерттеу жүргізіп, қызықты деректерге тап болдық. 16 ғасырдың басында әзербайжан-парсы билеушісі шах Исмаил мен Мұхаммед Шайбани хан арасында соғыс болған. Ал Мұхаммед Шайбани қазақ ханы Қасымның бөлеcі болғандықтан Қасым хан оған көмекке жасақ жіберген. Шайқаста тұтқынға түскен қазақ жауынгерлерін шах Исмаил Кавказға қоныстандырған. Сол кезден бастап қазақ батырлары орын тепкен бұл өңір «Қазақ» деп аталып кеткен, - дейді ол.
Оның айтуынша, бүгінде Әзербайжанның солтүстік-батысында Қазақ ауданы мен Қазақ қаласы бар. Қазақ ауданында антропологиялық тұрғыдан қазақтарға ұқсайтын адамдарды осы күнге дейін кездестіруге болады. Мәселен, әзербайжандық тұңғыш әскери ұшқыш Фаррух Аға Гаибовтың суретіне көз салсаңыз жеткілікті.
Қазақ ауданы — Әзербайжанда құрт әзірленетін жалғыз аймақ. Сондай-ақ, мұндағы тұрғындар жылқыны ерекше жақсы көреді және өздерінің ақындарын — ашықтарды қадірлейді. Өр мінезді болып келеді. Осының барлығын ескеріп, Қазақ қаласының көне Таразбен бауырлас болғанын жөн санадық. Себебі Тараз — XV ғасырда Қазақ хандығы құрылған өңірде орналасқан. Бұл символдық қадам бауырлас халықтарды одан сайын жақындата түседі. Жалпы, Әзербайжанда ортақ тарихымызды паш ететін көптеген топонимдер бар. Мысалы, Қыпшақ және Жалайыр деп аталатын елді мекендер бар, сақтармен байланысты атаулар кездеседі. Демек, бүгінгі стратегиялық әріптестігіміз бен бауырластық байланысымыз берік тарихи іргетасқа негізделген. Кәсіби тарихшыларымыз көне дәуірдің осы қызықты беттерін зерттесе игі еді, - деді елші.