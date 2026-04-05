Танымал брендтерді заңсыз пайдаланғандар жауапқа тартылды
Заңсыз айналымнан жүздеген контрафактілік өнім тәркіленді.
Әділет министрлігінің қызметкерлері "Louis Vuitton" және "Nesquik" тауар белгісімен жалған өнімдерді заңсыз пайдалану фактілерін анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматы қаласы Әділет департаменті зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру шеңберінде әлемге танымал брендтердің тауар белгілерін заңсыз пайдалануды анықтау және оның жолын кесу бойынша іс-шаралар жүргізді.
Алматы қаласы Полиция департаментімен (Киберполиция) бірлесіп жүргізілген тексеру барысында «Nesquik» тауар белгісін заңсыз пайдалану фактісі бойынша қала аумағында тіркелген тауар белгісімен шатастыру дәрежесіне дейін ұқсас белгілерді заңсыз пайдалану арқылы өнімдер өткізілген. Нәтижесінде заңсыз айналымнан жалпы құны 4 миллион теңгеден асатын 2000-нан астам заңсыз өнім тәркіленді.
Сондай-ақ Алматы қаласы Әділет департаментімен жоспардан тыс тексеру шеңберінде «Louis Vuitton» тауар белгісін заңсыз пайдалану фактілері анықталды, - делінген ведомство хабарламасында.
Сондай-ақ өнімдердің сапасының төмен екені және заңнама талаптарын бұза отырып сатылғаны анықталды. Заңсыз айналымнан жүздеген контрафактілік өнім тәркіленді.
Анықталған құқықбұзушылықтар бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылып, кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту үшін материалдар сотқа жолданды.
Әділет органдары жүргізіп отырған жұмыс адал бәсекелестікті қамтамасыз етуге, құқық иеленушілердің құқықтарын қорғауға және контрафактілік әрі әлеуетті қауіпті өнімдердің айналымының алдын алуға бағытталған.
