Талғат Алдыбергенов «ҚТЖ» ұлттық компаниясының басшысы қызметінен кетті
Тиісті шешіммен Алдыбергенов «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ басқарма төрағасы қызметінен босатылды.
Бүгiн 2026, 11:49
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