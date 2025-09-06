Талғарда ер адамды өлтіріп, екі жастағы баланы ұрлаған күдікті қолға түсті

Талғарда ер адамды өлтіру және кәмелетке толмаған баланы ұрлау фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қылмыс жасағаннан кейін күдікті екі жасар қызды алып, белгісіз бағытқа жасырынған.
Олардың арасында жанжал туындап, күдікті жәбірленушінің ағасына тапаншамен оқ атқан. Ер адам оқиға орнында көз жұмды. Қылмыс жасалған соң күдікті кәмелетке толмаған баланы ұрлап қашып кеткен. Күдіктінің жеке басы мен орналасқан жері анықталды, - делінген полиция таратқан хабарламада.
Ол ұсталып, қамауға алынды. Одан қару тәркіленді.