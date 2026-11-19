«Талапты оқырман»: Марафонның алғашқы марапат иегерлері анықталды
«Кітап оқитын ұлт» жобасы аясында 66 күнде 1,5 миллионнан астам кітап оқылды. «Талапты оқырман» белгісінің алғашқы марапат иегерлері анықталды.
«Кітап оқитын ұлт» республикалық марафоны 66-күнге жетті. Осы уақыт ішінде қатысушылар 1,5 миллионнан астам кітап оқыды.
Қазір қатысушылар марафонның бесінші кітабын аяқтап, алтыншы кітапқа кірісті.
Көшбасшылар – оқушылар мен педагогтар. Марафонның ең белсенді қатысушылары – оқушылар мен мұғалімдер. Оқушылар 600 мыңнан астам, педагогтар 400 мыңнан астам кітап оқыды. Бұл барлығы бір миллионнан астам кітап, яғни оқылған кітаптардың жалпы санының үштен екісі.
Әр бес кітап үшін — айрықша белгі. Қатысушылар үшін басты жаңалық: ұйымдастырушылар марафонның бүкіл барысында оқуға деген қызығушылықты сақтау үшін айрықша белгілер жүйесін енгізді. Бес кітап оқыған әрбір қатысушы «Талапты оқырман» қола белгісін алды. Қатысушының жеке кабинетінде осы нәтижені растайтын сертификатты жүктеп алуға болды.
Кейінгі марапаттар оқылған кітаптар санына қарай арта түседі. 10 кітап күміс белгі - «Жігерлі оқырман». 15 кітап алтын белгі - «Зерделі оқырман».
Қола белгі алғандардың қатарында Қарағанды және Түркістан облыстарынан «Кітап оқитын педагог» бағытының қатысушылары бар. Екеуі де бес кітап оқып, ең жоғары 1750 ұпай жинады.
«Мұғалімнің өзі кітап оқыса, балалар мұны көреді. Оқушыларым қазір қандай кітап оқып жүргенімді сұрап, өз кітаптарын әкеледі. Қола белгі — күміс белгіге жетуге жақсы ынталандыру», — дейді Татьяна Владимировна Мининкова, «Бірінші Теміртау классикалық лицейінің» бастауыш сынып мұғалімі (Теміртау қаласы, Қарағанды облысы).
«Күнделікті жұмыста кітап оқуға әрдайым уақыт таба бермейсің. Марафон оны әдетке айналдыруға көмектесті. Мен қазақ тілінде де, орыс тілінде де оқимын, ал география сабақтары кітаптардан алынған жаңа мысалдармен күшейе түсті», — дейді Сәуле Тұрарқызы Ерманова, Ы. Алтынсарин атындағы мектептің география пәні мұғалімі (Созақ ауданы, Түркістан облысы).
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