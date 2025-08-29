Тағы да тұрғын үй мәселесі: Астаналықтар саябақтың орнына салынбақ құрылысқа наразы

Шілдеде BAQ.KZ тілшісі Астана қаласы Нұра ауданы тұрғындарының өтініші бойынша құрылысы басталмай жатқан саябақ пен құрылысы аяқталмай жатқан балабақша мәселелерін көтерген еді. Енді тұрғындар қаланың бас жоспары бойынша саябақ салынатын 1,5 гектар жер паркингі бар 9 қабатты тұрғын үй құрылысы үшін қоршауға алынғанын айтып, дабыл қақты.
Ілияс Омаров 23/1 тұрғын үйінің, Inju City және Памир тұрғын үй кешендерінің тұрғындары тұрғын үй құрылысына неліктен наразы? Бұл мәселеге қатысты әкімдіктің жауабы қандай? 1,5 гектар жерге шағын саябақ салына ма, кезекті тұрғын үй ме? Төмендегі бейнематериалдан көре аласыз.