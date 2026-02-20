Тағы да COVID: Қазақстандықтар қандай вирус жұқтырып жатыр?
Бұл туралы бас мемлекеттік санитариялық дәрігер айтты.
Жыл басынан бері Қазақстанда коронавирус инфекциясын жұқтырудың бірнеше жағдайы тіркелген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы – Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер Сархат Бейсенова Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
Айтуынша, елімізде жыл басынан бері коронавирус инфекциясының алты жағдайы тіркелген. Бұл былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 16,3 есе төмен.
Қазақстанда SARS-CoV-2 нұсқаларының айналымына жүргізілген соңғы мониторинг нәтижесінде Омикронның үш субнұсқасы таралып жатқаны анықталды: XFG.3 – 75%, XFG.3.1 және XFG.6 – әрқайсысы 12,5%. Бұл Омикрон субнұсқалары халық денсаулығына қосымша қауіп төндірмейді, – деп атап өтті бас санитариялық дәрігер.
Қазіргі таңда COVID-19 негізінен жеңіл түрде өтуде. Науқастарды ауруханаға жатқызу талап етілмейді, ем амбулаториялық жағдайда жүргізіледі, - деді Сархат Бейсенова.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда балалар арасында қызылша ауруының таралуына қатысты екпе алмаған балалардың мектепке баруына тыйым салынатыны жайында жаздық.
