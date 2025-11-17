Тағы бір әуе компаниясы бортта гаджеттерді пайдалануға тыйым салды

Azerbaijan Airlines әуе компаниясы ұшу кезінде портативтік зарядтағыштарды пайдалануға тыйым салды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
AZAL сыртқы аккумуляторларды тасымалдауға қатысты жаңа талаптарды енгізгенін хабарлады. Жаңартылған ережелер 20 қарашадан бастап күшіне енеді. Бұл туралы әуе компаниясы ресми Telegram каналында хабарлады.
Бұл өзгерістер литий-ион батареяларымен байланысты тәуекелдерді азайтуға және барлық жолаушылар үшін максималды қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған, - деп атап өтті компания.
Негізгі жаңалықтардың бірі - ұшу кезінде пауэрбанктерді толықтай пайдалануға тыйым салу. Жаңартылған ережелерге сәйкес:
Бортта сыртқы аккумуляторларды пайдалану тыйым салынады;
Пауэрбанктерді ұшақтың борт желісіне қосуға болмайды;
Пауэрбанктерді жоғарғы багаж сөрелерінде сақтауға болмайды. Олар жолаушының өзінде немесе экипаждың тез қол жеткізе алатын аймағында болуы тиіс.
Сонымен қатар, құрылғылардың қуатына шектеулер енгізілді. Қол жүгінде бір зауыттық пауэрбанк сыйымдылығы 100 ватт-сағатқа дейін ғана тасымалдануы мүмкін. 100–160 ватт-сағаттық құрылғылар тек әуе компаниясының алдын ала келісімімен тасымалданады.
Айта кетейік, бұған дейін шектеулерді бірқатар басқа авиакомпаниялар да енгізген еді.
Еске салайық, бұған дейін Қытайда ұшақта пауэрбанк өртеніп, ол шұғыл қонуға мәжбүр болған.