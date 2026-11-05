Сыртқы істер министрлігі Жолдау міндеттерін орындауға басымдық береді
Министр биылғы Жолдаудың ел тәуелсіздігінің 35 жылдығы қарсаңында жариялануының символдық мәні бар екенін атап өтті.
4 қарашада Астанада Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің алқа отырысы өтті. Жиын Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері» атты Қазақстан халқына Жолдауында белгіленген міндеттерді жүзеге асыру мәселелеріне арналды.
Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердінің төрағалығымен өткен отырыста Жолдаудың негізгі бағыттарын шетелде түсіндіру және ілгерілету жөніндегі ақпараттық-имидждік жұмыстың кешенді жоспары да қаралды.
Министр биылғы Жолдаудың ел тәуелсіздігінің 35 жылдығы қарсаңында жариялануының символдық мәні бар екенін атап өтті. Оның айтуынша, құжат Қазақстанның алдағы даму бағдарларын, стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін айқындайды. Сондықтан Жолдауда белгіленген басымдықтар Сыртқы істер министрлігінің орталық аппараты мен шетелдегі мекемелерінің күнделікті жұмысына негіз болуы тиіс.
Осы бағытта Қазақстан стратегиялық серіктестермен тату көршілік қатынастарды нығайту, транзиттік-логистикалық әлеуетті дамыту және өнеркәсіптік кооперацияны тереңдету саясатын жалғастырады.
Сондай-ақ инвестиция тарту мен өндірістерді оқшаулау Сыртқы істер министрлігі қызметінің негізгі басымдықтарының бірі ретінде белгіленді. Бұл бағытта шетелдік инвесторларды іздестіру, технологиялар мен ноу-хау трансферін қамтамасыз ету, әлеуметтік, инженерлік және көлік инфрақұрылымын дамыту көзделіп отыр.
Бұдан бөлек, министр шетелдегі мекемелер басшыларына цифрландыру, жасанды интеллект және «жасыл» энергетика салаларындағы жобаларға шетелдік әріптестерді тарту қажеттігін тапсырды. Транскаспий халықаралық көлік бағдары мен Қазақстан аумағы арқылы өтетін өзге де транзиттік дәліздерді ілгерілету мәселесіне назар аударылды.
Жиын қорытындысында Президент Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарын орындау тетіктері жан-жақты талқыланды. Министрлік басшылығы Жолдауда белгіленген міндеттердің жүзеге асырылу барысын тұрақты бақылауда ұстайтынын мәлімдеді.
Алқа отырысы бейнеконференцбайланыс форматында өтіп, оған министрліктің құрылымдық бөлімшелері мен Қазақстанның шетелдегі елшіліктері және тұрақты өкілдіктерінің басшылары қатысты.
Ең оқылған:
- Тоқаевтың қарсылығынан кейін Құрылтай депутаттары мемлекеттік наградалар туралы заңды қайта қарады
- Алматыда интернет-дүкен арқылы есірткі таратқан күдікті ұсталды
- Астанадағы «ЦОН» аумағы қоршауға алынып, адамдар шұғыл сыртқа шығарылды: Не болды?
- Атырауда қыстақтарға жарық шағылыстыратын баулар таратылды
- Түркия мен Өзбекстан ауаның ластануын азайту шараларын қолға алды