Сыбайлас жемқорлық: Заң не дейді?
Сыбайлас жемқорлық сипаты мен салмағына қарай әртүрлі болады.
Бүгiн 2026, 13:55
75Фото: ©BAQ.KZ архиві/Нұркен Алишев
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша, жыл басынан бері елімізде 126 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелсе, соның 110-ы сыбайлас жемқорлыққа қатысты істер болып отыр. Бұл көрсеткіш қоғамда жемқорлық мәселесінің әлі де өзекті екенін аңғартады. Қандай әрекеттер қылмыстық жауапкершілікке әкеледі? Толығырақ BAQ.KZ инфографикасында.
