Сыбайлас жемқорлық: Заң не дейді?

Сыбайлас жемқорлық сипаты мен салмағына қарай әртүрлі болады.

Бүгiн 2026, 13:55
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/Нұркен Алишев Бүгiн 2026, 13:55
Бүгiн 2026, 13:55
75
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Нұркен Алишев

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша, жыл басынан бері елімізде 126 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелсе, соның 110-ы сыбайлас жемқорлыққа қатысты істер болып отыр. Бұл көрсеткіш қоғамда жемқорлық мәселесінің әлі де өзекті екенін аңғартады. Қандай әрекеттер қылмыстық жауапкершілікке әкеледі? Толығырақ BAQ.KZ инфографикасында.

Ең оқылған:

Наверх