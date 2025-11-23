Сурдлимпиада: таеквондошылар ел қоржынына 2 медаль салды

XXV жазғы Сурдлимпиада ойындарында таеквондодан ұлттық құрама спортшылары Аян Абдраш пен Айжамол Абдикатова керуги дисциплинасында қола жүлдегер атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аян (-58 кг) алғашқы кездесуінде қытайлық Сунг Хингоны 2:0 есебімен, екінші раундта қырғызстандық Дифат Именовты 2:0 есебімен жеңіп, жартылай финалдық бәсекеде ирандық спортшыға 2:1 есебімен есе жіберіп алды. Аян үшінші орынға таласта түрік спортшысы Екыншы Мухаммед Буракты 2:1 есебімен жеңіп, қола медальді иеленді.
Айжамол Абдикатова (-57 кг) алғашқы жекпе-жекте қырғызстандық Бермет Марсбекованы 2:0 есебімен, ширек финалда қытайлық Джанг Хайанды 2:0 есебімен жеңсе, жыртылай финалда ирандық Золейха Фатимажахрадан 0:2 есебімен есе жіберіп алды. Алайда үшінші орынға таласта Айжамол венесуэлла спортшысы Ортего Селседоны 2:0 есебімен басым түсіп, қола жүлдегер атанды.
Сондай-ақ жарыста Нұрдәулет Жақып (-68 кг) бразилиялық Самуель Оливерді 2:1 есебімен жеңсе, ширек финалда ирандық Вахид Зейналиден 1:2 есебімен ұтылды.
Виктория Протопопова (49 кг) алғашқы жекпе-жекте қырғызстандық Асылхан Турдыкулованы 2:0 есебімен жеңсе, ширек финалда өзбекстандық Дибар Тожибоеваға 1:2 есебімен есе жіберді. Жұбаныш жекпе-жегінде ливандық Сара Салибаға 0:2 есебімен есе жіберіп, жарыс жолын аяқтады.
Сурдлимпиада ойындарындағы таеквондодан жарыстар ертең керуги дисциплтнасындағы ауыр салмақтағы жекпе-жектермен жалғасады.
Айта кетсек, қазіргі таңда Қазақстан құрамасының қоржынында 18 медаль бар. Оның ішінде 7 алтын, 3 күміс және 8 қола. Алдағы уақытта ұлттық құрама жарыста еркін күрес, таеквондо, бадминтон, үстел теннисі, жүзу және жеңіл атлетика дисциплиналарында сынға түседі. Жарыстар Токио қаласында 26 қарашаға дейін жалғасады.