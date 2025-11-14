Су жаңа Shacman жүк көлігі жүріп келе жатып өртеніп кетті

Алматы – Өскемен трассасында Shacman жүк көлігі техникалық ақаудан өртенді. Жүргізуші аман, зардап шеккендер жоқ. Полиция көліктің техникалық жағдайын тексеруге шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Абай облыстық полиция департаментінің мәліметінше, жүк көлігі трассаның 900-шақырымында отқа оранды.
Алдын ала мәлімет бойынша, өрттің шығуына жүк көлігіндегі техникалық ақау себеп болған. От ең алдымен дөңгелек бөлігінен тараған, жүргізуші көлікті тоқтатып, кабинаны дер кезінде тастап шыққан. Зардап шеккендер жоқ, – деп хабарлады облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Полиция жүргізушілерді жолға шығар алдында көліктің техникалық жағдайын тексеруге шақырады.