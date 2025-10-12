Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Су спорты: ерлер және әйелдер құрамасы Азия біріншілігінде қола медаль алды

Бүгiн, 04:28
instagram.com/waterpolo_kaz
Фото: instagram.com/waterpolo_kaz

Үндістанның Ахмедабад қаласында су спорты түрлерінен өтіп жатқан Азия чемпионаты аясында су добынан әйелдер арасында үшінші орын үшін матч өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қола медаль үшін Қазақстан мен Таиланд құрамалары сынға түсті.

Негізгі уақыт 6:6 есебімен тең аяқталды. Пенальти сериясында қазақстандықтар мықтылық танытып, 3:2 есебімен жеңіске жетті. Қорытынды есеп - 9:8.

Осылайша, Қазақстан әйелдер құрамасы Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды.

Сонымен қатар, ерлер құрамасы да қола медаль жеңіп алды. Олар қарсыластары Жапония құрамасынан 16:14 есебімен басым түсті.

