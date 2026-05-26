Степногорскіде әйел пышақпен сатушыға шабуыл жасады

Шабуыл «Қазақстан» сауда үйінде болған.

Бүгiн 2026, 10:32
Степногорск қаласындағы дүкендердің бірінде сатып алушы пышақпен сатушыға тап берген.

Оқиға сәті түсірілген видео әлеуметтік желіде тарады. Шабуыл «Қазақстан» сауда үйінде болған.

Полиция департаменті бұл оқиғаға қатысты ақпаратты растады.

Осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті анықталып, медициналық мекемеге орналастырылды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде, оның нәтижелері бойынша түпкілікті процестік шешім қабылданатын болады, - деп хабарлады Ақмола облысының ПД баспасөз қызметі. 

