СҚО-да республикалық маңызы бар жолдың бір бөлігі жабылды

Шектеу көпірде жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты енгізілді.

9 Қазан 2026, 07:12
АВТОР
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BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов 9 Қазан 2026, 07:12
9 Қазан 2026, 07:12
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Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Солтүстік Қазақстан облысында республикалық маңызы бар жолдың бір бөлігі жабылды. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы мәлім етті.

2026 жылғы 9 қазанда сағат 07:00-ден бастап Солтүстік Қазақстан облысында «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автожолының 875-шақырымында, Покровка көпірі маңында, көліктің барлық түрі үшін қозғалыс шектелді, - делінген хабарламада.

Шектеу көпірде жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты енгізілді.

Жүргізушілерге мына балама бағыттарды пайдалану ұсынылады:

  • «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» автожолының 46–86,87-шақырымдары;
  • «Волошинка — Сергеевка — Тимофеевка» автожолының 0–56-шақырымдары;
  • «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автожолының 876–946-шақырымдары;
  • «Покровка — Корнеевка — Горное» автожолының 34–0-шақырымдары.

Жол жағдайы туралы қосымша ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 байланыс орталығынан алуға болады.

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