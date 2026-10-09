СҚО-да республикалық маңызы бар жолдың бір бөлігі жабылды
Шектеу көпірде жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты енгізілді.
9 Қазан 2026, 07:12
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9 Қазан 2026, 07:129 Қазан 2026, 07:12
205Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Солтүстік Қазақстан облысында республикалық маңызы бар жолдың бір бөлігі жабылды. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы мәлім етті.
2026 жылғы 9 қазанда сағат 07:00-ден бастап Солтүстік Қазақстан облысында «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автожолының 875-шақырымында, Покровка көпірі маңында, көліктің барлық түрі үшін қозғалыс шектелді, - делінген хабарламада.
Шектеу көпірде жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты енгізілді.
Жүргізушілерге мына балама бағыттарды пайдалану ұсынылады:
- «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» автожолының 46–86,87-шақырымдары;
- «Волошинка — Сергеевка — Тимофеевка» автожолының 0–56-шақырымдары;
- «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автожолының 876–946-шақырымдары;
- «Покровка — Корнеевка — Горное» автожолының 34–0-шақырымдары.
Жол жағдайы туралы қосымша ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 байланыс орталығынан алуға болады.
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