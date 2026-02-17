СҚО-да пышақ жарақатынан ер адам қаза тапты

Тайынша қаласында жеке үйлердің бірінде екі ер адамның арасында жанжал болған.

Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Солтүстік Қазақстан облысында пышақ жарақтанынан ер адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Адам өлтіру дерегі бойынша полиция сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады.

16 ақпанда Солтүстік Қазақстан облысының Тайынша қаласында жеке үйлердің бірінде екі ер адамның арасында жанжал туындаған. Сол кезде  біреуі пышақ жарақатын алып, оқиға орнында көз жұмды. Екінші ер адам ұсталып, полиция бөлімшесіне жеткізілді, - деп хабарлады СҚО ПД баспасөз қызметі. 

Қазіргі уақытта болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде.

 

