СҚО-да манипулятор жүргізушісі ток соғып, қаза тапты

Оқиғаның барлық мән-жайы және құрылыс жұмыстары кезінде қауіпсіздік талаптарының сақталуы анықталуда.

27 Тамыз 2026, 06:50
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Qazaqstan Media 27 Тамыз 2026, 06:50
27 Тамыз 2026, 06:50
41
Фото: Qazaqstan Media
Солтүстік Қазақстан облысының Қызылжар ауданында автокранның жебесі жоғары кернеулі электр желісіне тиіп, соның салдарынан бір жұмысшы оқиға орнында қаза тауып, екіншісі ауруханаға жеткізілді.

Қайғылы оқиға 25 тамызда Бескөл ауылында салынып жатқан жеке үйдің аумағында болған.

Алдын ала мәлімет бойынша, 38 жастағы манипулятор жүргізушісі ауыр жүктерді көтеру жұмыстарын атқарған. Маневр жасау кезінде автокранның жебесі жоғары кернеулі электр желісінің сымына тиіп кеткен.

Соның салдарынан қуатты электр разряды пайда болған.

  • Қаза тапқан адам: 38 жастағы жүргізуші жедел жәрдем келгенге дейін оқиға орнында көз жұмған.
  • Зардап шеккен адам: 31 жастағы оның әріптесі электр доғасынан күйік алған.

Зардап шеккен жұмысшы шұғыл түрде Қызылжар аудандық ауруханасына жеткізілді. Дәрігерлер оның жағдайын орташа ауыр деп бағалап отыр.

Қазір оқиға орнында құқық қорғау органдары жұмыс істеп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы және құрылыс жұмыстары кезінде қауіпсіздік талаптарының сақталуы анықталуда.

Ең оқылған:

Наверх