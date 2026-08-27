СҚО-да манипулятор жүргізушісі ток соғып, қаза тапты
Оқиғаның барлық мән-жайы және құрылыс жұмыстары кезінде қауіпсіздік талаптарының сақталуы анықталуда.
27 Тамыз 2026, 06:50
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