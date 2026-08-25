Тек құқықтық алаң аясында: Бас прокуратура сайлау қорытындысы бойынша мәлімдеме жасады
Прокуратура сайлау барысын бағалады. Биыл заң бұзушылық саны 2023 жылмен салыстырғанда айтарлықтай азайған. Нақты деректер – материалда.
Елде жүргізіліп жатқан конституциялық реформа аясында прокуратура органдары өткен Құрылтай депутаттары тарихи сайлауының барлық кезеңдерінде заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды қамтамасыз етті.
Сайлаудың барлық кезеңінде заңдылық қатаң сақталды
Бас прокуратураның мәліметінше, сайлау науқанын жалпы алғанда, кандидаттарды ұсыну және партиялық тізімдерді тіркеу, үгіт жүргізу және дауыс беру процестерін қоса алғанда, құқықтық алаңда, тілектестік пен тыныштық жағдайында өтті.
Сайлау учаскелерінде өрескел заң бұзушылықтар тіркелмеді
Сайлау комиссиялары тарапынан бұзушылықтар, бюллетеньдерді заңсыз беру, басқа адамдар үшін дауыс беру және бюллетеньдерді тастау фактілері болған жоқ.
Сондай-ақ аккредиттелген байқаушылармен және БАҚ өкілдерімен жанжалдар, оларды сайлау учаскелерінен шығарып жіберу фактілері және қоғамдық тәртіптің өзге де өрескел бұзушылықтары тіркелген жоқ.
Биыл 15 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды
Сайлауды ұйымдастыру мен өткізудің бүкіл кезеңінде әкімшілік құқық бұзушылықтың небәрі 2 құрамы бойынша 15 бұзушылық анықталды.
Атап айтқанда, бұл – 3 заңсыз сауал салу фактісі және 12 факт – оған тыйым салу кезеңінде үгіт жүргізу.
Салыстыру үшін, 2023 жылғы сайлауда әкімшілік құқық бұзушылықтың 8 құрамы бойынша сайлау заңнамасын бұзудың 69 фактісі орын алды.
Прокуратураға 12 өтініш түскен
2026 жылдың осы электоралдық кезеңінде прокурорлар барлығы 12 өтінішті қарады.
Олардың әрқайсысы бойынша түсіндірме сипатындағы жауаптар берілді.
Барлық өтініштер партиялық тізімдерді тіркеу және үгіт жүргізу мәселелеріне қатысты болды.
2023 жылғы сайлаумен салыстырғанда шағым саны 9 есе азайды
Құқықтық ахуал 2023 жылғы наурызда өткен Парламент Мәжілісі депутаттарының сайлауында мүлде өзгеше болды.
Сол кезде прокуратура органдары 113 өтініш пен шағымды қарады, яғни биылғыдан 9 есе көп.
2023 жылғы сайлау науқаны кезеңінде Парламент Мәжілісінің депутаттығына кандидаттар сот органдарына 82 талап арыз берді, ал биыл партиялық тізімдерге енгізілген кандидаттар соттарға жүгінген жоқ.
Прокуратура: сайлауға қатысушылардың құқықтық мәдениеті артты
Келтірілген деректер уәкілетті органдар мен прокуратураның «Заң және тәртіп» конституциялық қағидаты шеңберінде жүргізген ауқымды түсіндіру және профилактикалық жұмысының тиімділігін растап қана қоймай, сайлау процесіне қатысушылардың құқықтық мәдениетінің сапалық тұрғыдан артқанын да айқын көрсетеді.
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