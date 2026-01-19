СҚО-да 5 жасар бала құлыптаулы үйде тірідей жанып кетті

Солтүстік Қазақстан облысының Қызылжар ауданындағы Ольшанка ауылында қайғылы оқиға болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Белгілі болғандай, 18 қаңтар күні кешке ауылдағы пәтерлердің бірінде 33 жастағы әйел, 31 жастағы ер адам және әйелдің бес жасар қызы тұрған. Бұл отбасы қолайсыз отбасы ретінде есепке алынғаны айтылды. Алдын ала мәлімет бойынша, ересектер пешті жағып, қонаққа кеткен де, баланы үйде жалғыз қалдырып, есікті құлыптап кеткен.
Көршілердің айтуынша, қыз баланы жиі жалғыз қалдыратын.
Өрт сөндірушілер келген сәтте екі пәтерлі үй түгелдей отқа оранып, тіпті шатыры да опырылып түскен. Өртті сөндіруге жеке құрамнан 35 адам және 11 бірлік техника жұмылдырылды. Алдын ала себеп – пешпен жылыту кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы, – деп мәлімдеді СҚО ТЖД.
Өрттен кейінгі үйінділер арасынан өрт сөндірушілер баланың күйіп кеткен мәйітін тапты. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Полиция қаза тапқан қыздың анасына қатысты да қылмыстық іс қозғау мәселесін қарап жатыр. Бұл өрт салдарынан екінші пәтерде тұрған көршілер де баспанасыз қалғанын айта кетейік.
Еске салайық, кеше Павлодар облысында Ертіс ауылындағы жекеменшік үйде өртеніп, салдарынан екі бала қаза тапқан болатын.