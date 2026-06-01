СҚО-да 183-ші "Ауыл құтқарушылары" ерікті өртке қарсы бекеті ашылды
Ерікті құтқарушылар тәулік бойы кезекшілік атқарып, төтенше жағдайларға жедел әрекет етуді қамтамасыз етеді.
Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданына қарасты Троицкое ауылында 183-ші «Ауыл құтқарушылары» ерікті өртке қарсы құралымы іске қосылды. Жаңа бекет Троицкое және Орталық ауылдарының, жалпы 700-ден астам тұрғынның өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Бекет ауыл шаруашылығы кәсіпорнының базасында ашылып, толық жаңғыртудан өткен. Мұнда диспетчерлік бөлме, ас үй, жатын және киім ауыстыратын бөлмелер, санитарлық торап пен гараж қарастырылған. Нысан электр қуатымен, сумен жабдықтау, кәріз жүйесі және жылыту инфрақұрылымымен толық қамтамасыз етілген.
Төтенше жағдайлар департаменті бекетті қажетті техникамен жабдықтаған. Атап айтқанда, өрт сөндіру автоцистернасы, арнайы техникалық құралдар мен байланыс жабдықтары берілген.
Ерікті құтқарушылар тәулік бойы кезекшілік атқарып, төтенше жағдайларға жедел әрекет етуді қамтамасыз етеді.
Жаңа бекеттің ашылуы өрт болған жерге жету уақытын қысқартып, ауылдық аумақтардағы қауіпсіздік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
Ең оқылған:
- Ерте жастағы балаларды бақылау қайтадан педиатрларға жүктеледі
- Лаоста су басқан үңгірден 10 күннен кейін төрт адам құтқарылды
- Қасым-Жомарт Тоқаев Хорватия президентін құттықтады
- Алматы тұрғындары тағы бір Еуропа еліне тікелей ұша алады
- Қарағандыда бір-бірін құтқармақ болған Үндістаннан келген екі студент суға батып кетті