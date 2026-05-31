Спорттық гимнастикадан Challenge Cup кезеңі: Зейнолла Идрисов – күміс медаль иегері
Спортшы финалда өз өнері үшін төрешілерден 14.133 ұпай алды. Бұл жүлде Қазақстан үшін аталған турнирдегі алғашқы медаль болды.
Бүгiн 2026, 02:56
