Спортты дамыту дирекциясы Шайдоровтың жалақысы туралы мәлімдеме жасады
Спортты дамыту дирекциясы келісімшарт бекітілгеннен кейін төлемдер қайта жалғасатынын атап өтті.
Олимпиада чемпионы, мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров отандық подкастардың бірінде жалақының уақытылы төленбей жатқанын айтып, қазіргі жағдайға алаңдаушылық білдірді. Оның айтуынша, жеңістен кейінгі кезеңде қаржылай қолдау тоқтап қалған.
Спортшы сондай-ақ ақпан айынан бері медициналық қамтамасыз ету мәселесінде де өзгерістер болғанын атап өтті.
Туризм және спорт министрлігінің Спортты дамыту дирекциясы бұл жағдайға қатысты түсініктеме беріп, 2026 жылдың қаңтар-ақпан айларындағы жалақы толық төленгенін мәлімдеді.
Ведомствоның хабарлауынша, қазіргі уақытта жаңа олимпиадалық циклге байланысты жаңа келісімшарт әзірленіп жатыр. Құжатта қаржыландыру шарттары жаңартылып, тиімділік көрсеткіштері қайта қарастырылуда.
Сонымен қатар, мемлекет спортшының Олимпиададағы жетістігі үшін қарастырылған сыйақыларды (ақшалай төлем, пәтер және өмір бойғы ай сайынғы төлемдер) толық көлемде орындайтынын жеткізді.
