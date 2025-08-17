Спорт күні: Ұлттық жетістіктер мен жаңа белестер

Қазақстанда жыл сайын тамыз айының үшінші жексенбісінде Спорт күні атап өтіледі. Спорт күні Қазақстанда 2003 жылғы 15 қарашадағы Президент Жарлығымен ресми түрде бекітілді. 2025 жылы бұл мереке 17 тамызға сәйкес келіп отыр. BAQ.KZ тілшісі еліміздің спорт саласындағы негізгі жетістіктеріне шолу жасап көрді.
Спорттың бұқаралануы
Бұл мерекенің басты мақсаты – дене шынықтыру мен спортты насихаттау, салауатты өмір салтын қалыптастыру және жастарды қоса алғанда, мүмкіндігінше көп адамды белсенділікке тарту. Құрылғаннан бері мереке мемлекет тарапынан да, қоғам тарапынан да ұлттық денсаулықтың маңызды бөлігі ретінде кеңінен қолдау тауып келеді.
Қазіргі таңда 8 млн-нан астам қазақстандық (яғни халықтың 40%-ы) спортпен тұрақты түрде айналысады. Олардың ішінде 3 миллионнан астамы – ауыл тұрғындары. Елде 4 Олимпиадалық даярлау орталығы (3 жазғы, 1 қысқы) және 19 Олимпиадалық резерв орталығы жұмыс істейді. Жыл сайын 25 мыңнан астам спорттық-бұқаралық іс-шара өткізіліп, 1,2 млн адамды қамтиды. 2024 жылдың алғашқы жартысында ғана ұлттық құрама халықаралық жарыстарда 482 медаль иеленді: 179-ы алтын, 146-сы күміс, 157-сі қола.
Инфрақұрылымдық даму
Соңғы жылдары спорттық инфрақұрылымды дамытуға айтарлықтай қаржы бөлінуде. 2024 жылы елде 90 спорт нысаны іске қосылса (61-і ауылдық жерлерде, 29-ы қалада), 2025 жылы тағы 32 жаңа нысан пайдалануға берілді. Олардың қатарында Зеренді мен Баянауылдағы спорт кешендері бар. Сондай-ақ Қызылордада халықаралық стадионның құрылысы жүріп жатыр және Астанада Ұлттық спорт университеті салынуда. Бұл – мемлекет тарапынан жас спортшыларға тұрақты қолдау көрсетіліп отырғанының айғағы.
Спорт күніне арналған іс-шаралар
2025 жылы ел бойынша Туризм және спорт министрлігінің үйлестіруімен шамамен 150 іс-шара өткізу жоспарланған. Мәселен, Астанада зейнеткерлер арасында үстел теннисі мен шахматтан жарыстар, веложарыстар мен марафондар өтуде. Алматыда грек-рим күресі, дзюдо, қазақ күресі, асық ату бойынша турнирлер ұйымдастырылып, карате бойынша көрсетілімдер жасалады. Шымкент тұрғындары асық ату, ләңгі тебу, секіртпемен секіру және доп лақтыру жарыстарына қатысып жатыр.
Ұлт мақтаныштары
Қазақстан спортының символына айналған есімдер аз емес. Олимпиадалық қозғалыстың алдыңғы қатарында – даңқты боксшы, әлем чемпионы, бүгінде Ұлттық Олимпиадалық комитеттің президенті Геннадий Головкин тұр. Ол Олимпиададағы бокстың болашағы жөнінде белсенді диалог жүргізіп келеді.
Теннисші Елена Рыбакина – әлемдік рейтингтің алғашқы ондығына енген тұңғыш қазақстандық спортшы әрі 2022 жылғы Уимблдон чемпионы. Ол жас буынға шабыт сыйлап, елдің халықаралық аренадағы беделін нығайтуда. Фристайлшы Анастасия Городко биыл Универсиадада екі алтын медаль мен әлем чемпионатында қола жүлде иеленіп, қайсарлық пен мақсаткерліктің үлгісін көрсетті. Интеллектуалды спортта еліміздің атын әлемге танытып жүрген шахматшы Бибісара Асаубаева — блиц бойынша екі дүркін әлем чемпионы әрі әлемдегі ең жас гроссмейстерлердің бірі.
Паралимпиадашылардың ерлігі
Қазақстан спорт тарихында паралимпиадашылардың орны ерекше. Олардың табыстары – ерік-жігердің, қайсарлық пен сенімнің айқын үлгісі. 2021 жылғы Токио Паралимпиадасында қазақстандық спортшылар ел тарихындағы рекордтық 5 медальді: 1 алтын және 4 қоланы жеңіп алды. Алтын медальды дзюдошы Ануар Сариев иеленсе, жүзу мен пауэрлифтингте Давид Дегтярёв бастаған спортшылардың жеңісі елдің мақтанышына айналды.
Соңғы жылдары жаңа есімдер де жарқырап келеді. Жасұлан Қанафин, Нұрдәулет Жұмағалиев және басқа да жас параспортшылар Азия және әлем чемпионаттарында жүлделі орындарды иеленіп жүр. Бұл жетістіктер Қазақстанның халықаралық беделін көтеріп қана қоймай, спорттың мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де қолжетімді екенін дәлелдейді.
Жыл өткен сайын Спорт күніне арналған шараларға қатысу ауқымы артып, салауатты өмір салтын нығайтуға қосқан үлесі артып келеді. Қазақстандағы Спорт күні — бұл жай ғана мереке емес. Ол – ұлттың денсаулығын нығайтуға бағытталған мемлекеттік саясаттың, спорттық инфрақұрылымды дамытудың және жас таланттарды қолдаудың көрінісі.