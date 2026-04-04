Қазақстанда жалған сот отырысы тағайындалды деген хабарламаларға байланысты интернет-алаяқтықтың жаңа түрі таралып жатыр. Бұл туралы Абай облысы Полиция департаменті хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, алаяқтар азаматтарға мессенджерлер, SMS немесе электронды пошта арқылы хабарласып, өздерін сот қызметкері немесе басқа мемлекеттік орган өкілі ретінде таныстырады. Хабарламаларда сот отырысына келу қажеттігі немесе келмеген жағдайда айыппұл салынуы мүмкін екені айтылады. Сондай-ақ көрсетілген сілтеме арқылы өтіп немесе нөмірге хабарласып, «мәселені сотқа жеткізбей шешу» ұсынылады.
Мұндай сілтемелерге өткен жағдайда пайдаланушы ресми мемлекеттік порталдарға ұқсатып жасалған жалған сайттарға тап болады. Ол жерде ЖСН, банк картасының деректері және SMS-кодтар сияқты жеке мәліметтер сұралады. Осындай ақпаратты беру алаяқтарға банк шоттарына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Полиция мемлекеттік органдар күмәнді сілтемелер жібермейтінін, ал сотқа шақыру туралы хабарламалар тек ресми тәсілдер арқылы жолданатынын еске салды.
Құқық қорғаушылар азаматтарды күдікті хабарламаларды елемеуге, жеке деректерін үшінші тұлғаларға бермеуге және белгісіз сілтемелерге өтпеуге шақырады. Күмән туған жағдайда құқық қорғау органдарына жүгінуге кеңес беріледі.
Ведомство өкілдері азаматтардың қырағылығы интернет-алаяқтықтың алдын алудың ең басты тәсілдерінің бірі екенін атап өтті.