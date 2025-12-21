“S.O.S”. Астанада көрермендер ерекше қойылымды тамашалады

Астана қаласы әкімдігінің Музыкалық жас көрермен театрында жазушы, драматург Мадина Омарованың “S.O.S” атты драма жанрындағы қойылымы көрермен назарына ұсынылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қойылымда қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – нашақорлық тақырыбы қозғалады. Спектакль жасөспірімдердің адасуы, орта ықпалы, тағдырдың бір сәтте өзгеруі және зиянды әдеттердің адам өміріне тигізер салдары туралы ой қозғайды. “Тұздың” дәмін алғаш татқызған кім, жауапкершілік кімнің мойнында деген сұрақтар арқылы қойылым көрерменді терең толғанысқа жетелейді.
Спектакльдің қоюшы режиссері – Мәдениет саласының үздігі Аман Ғұмаров. Қойылым тобының құрамында костюм суретшісі Айдана Еңгебай, жарық қою суретшісі Ермек Мұхтарұлы, дыбыс режиссері Асылжан Асқаров, режиссердің ассистенті Еламан Иманбай бар.
Спектакль арқылы авторлар есірткінің соңы тек қайғы мен тығырыққа апаратынын көрерменге жеткізуді мақсат еткен.
Нашақорлық – қоғамды іштен ірітетін өзекті мәселе. Осы қауіпті құбылысқа назар аударту үшін спектакль S.O.S. деп аталды. Қойылымда жастардың еліктегіштігі мен оңай ақшаға алданып, қателікке бой алдыруы суреттеледі. Бас кейіпкер Айбардың ойланбай жасаған таңдауы бүкіл отбасына ауыр зардап әкеледі. Бұл – бір ғана отбасының тағдыры емес, қоғамға төнген ортақ қатер, - деді Аман Ғұмаров.
Рөлдерді театр актерлері сомдады. Айбар бейнесін Бибол Байғараев пен Абзал Арапов, Айбаршаны Аружан Бағзат пен Арелана Амангельдиева орындады. Ана рөлінде «Құрмет» орденінің иегері Майра Омар мен Ақниет Замзат, Диана рөлінде Мерейім Талғат пен Нарқыз Жанұзақова, Досхан бейнесінде Нұрдәулет Кеңшілік, Ильяс Өтетілеу және Нұржас Садырбаев көрінді. Сонымен қатар Асан, Ержан және басқа да кейіпкерлерді театр артистері сомдады. Көпшілік сахналарға театр ұжымы қатысты.
Актер Қазбек Есқара спектакльде жағымсыз кейіпкерді сомдағанын айтты. Рөл үстінде режиссермен тығыз ақылдасып, ортақ шешімге келген. Қойылым жасөспірімдерді зиянды әдеттерден сақтандыруды мақсат еткендіктен, актерлерге арнайы талаптар қойылған. Сонымен бірге әр әртіс өз ұсынысын енгізіп, қойылымды бірлесе жасаған. Қазбек Есқара өз кейіпкерін тек қатігез адам ретінде емес, психологиялық жарақаттардың құрбаны болған тұлға ретінде көрсетуге ұмтылғанын атап өтті.
Айта кетейік, “S.O.S” драмасының премьерасы 2024 жылдың 20-21 желтоқсан күндері өткен. Қойылымның жалпы ұзақтығы – 1 сағат 10 минут.