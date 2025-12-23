Солтүстік Қазақстанда жылына 750 мың тонналық жем комбинаты іске қосылады

Солтүстік Қазақстан облысында Айдарбек Сапаров Ауыл шаруашылығы министрі негізгі агроөндірістік жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты, деп хабарлайды BAQ.KZ АШМ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Ғабит Мүсірепов ауданына қарасты «Новоишимский мелькомбинат» жем комбинаты заманауи автоматтандырылған желілермен жабдықталған және жылына 750 мың тонна өнім шығаруға есептелген. Жобада 9 мың тонна сыйымдылығы бар элеватор, тазалау және орау цехтары, роботтандырылған қойма қарастырылған. Құны – 4,1 млрд теңге. Қазіргі уақытта негізгі жабдықтар монтаждан өтіп, іске қосу-қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Комбинатты биылғы жылдың соңына дейін іске қосу жоспарланған.
Жобаның іске асуы өңірдің мал шаруашылығын сапалы жеммен қамтамасыз етуге, импортқа тәуелділікті төмендетуге және жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, министр «Буденное СК» серіктестігіндегі 1 200 бас ірі қара малға арналған сүт-тауарлық ферманың құрылысын тексерді. Жобаның құны 9,0 млрд теңге, жылдық өнім жоспары – 10 мың тонна сүт. Құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын, биылғы жылдың соңына дейін 660 бас голштин-фриз тұқымды мал жеткізіледі.
Биыл облыста 14 сүт-тауарлы фермаға жалпы 13,2 млрд теңге бөлінді.