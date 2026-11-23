Солтүстік Қазақстанда республикалық маңызы бар жол жабылды
Жол қозғалысын 24 қараша күні сағат 09:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
23 Қараша 2026, 21:18
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23 Қараша 2026, 21:1823 Қараша 2026, 21:18
183Фото: depositphotos.com
Ауа райының қолайсыздығына байланысты 2026 жылғы 23 қараша сағат 21:00-ден бастап Солтүстік Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу енгізіледі.
Шектеу «Петропавл – Соколовка – РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автожолының 11-73 шақырым аралығында, яғни Петропавл қаласынан Ресей шекарасына дейінгі учаскеде барлық көлік түріне қатысты қолданылады.
Жол қозғалысын 24 қараша күні сағат 09:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
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