Солтүстік Корея ұшырған баллистикалық зымыран Жапон теңізіне құлады
Солтүстік Корея 6 тамызда да Жапон теңізіне қарай зымыран ұшырған болатын.
Солтүстік Корея ұшырған баллистикалық зымыран Жапон теңізіне құлап, Жапонияның айрықша экономикалық аймағынан тыс жерге түсті. Бұл туралы Kyodo агенттігі хабарлады.
Жапония Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, зымыран ұшырылғаннан кейін теңізге құлаған. Оқиға салдарынан аймақтағы кемелерге залал келгені туралы ақпарат түспеген.
Жапонияның жағалау күзеті теңіздегі кемелерге зымыран сынықтары немесе оның бөліктері анықталған жағдайда, оларға жақындамауға және бұл туралы билік органдарына дереу хабарлауға шақырды.
Бұл – Пхеньянның соңғы күндердегі кезекті зымыран ұшыруы. Солтүстік Корея 6 тамызда да Жапон теңізіне қарай зымыран ұшырған болатын. Ол кезде де снаряд Жапонияның айрықша экономикалық аймағынан тыс жерге құлаған.
Жаңа ұшыру Оңтүстік Корея мен АҚШ-тың 17 тамызда басталуы жоспарланған бірлескен әскери жаттығулары қарсаңында болды. Пхеньян бұған дейін мұндай жаттығуларды әскери дайындық ретінде сынаған.
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