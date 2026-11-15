Софья Самоделкина АҚШ-тағы Гран-при кезеңінде 11-орынды иеленді
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы қысқа бағдарламада 61,03 ұпай жинады.
15 Қараша 2026, 18:21
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15 Қараша 2026, 18:2115 Қараша 2026, 18:21
126Фото: ҚР ҰОК
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина АҚШ-тың Эверетт қаласында өтіп жатқан Гран-при сериясы кезеңінде қысқа бағдарламасын орындады. Нәтижесінде ол 61,03 ұпай жинап, 11-орынға орналасты.
Аралық хаттамада жапониялық Ами Накаи 82,20 ұпаймен көш бастап тұр. Екінші орында бейтарап мәртебеде өнер көрсететін ресейлік Александра Игнатова – 74,24 ұпай.
Үздік үштікті 73,92 ұпай жинаған Оңтүстік Корея өкілі Ким Ю Чжэ түйіндеді.
Мәнерлеп сырғанаушылар еркін бағдарламаны 16 қарашаға қараған түні орындайды.
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