Қырғызстандағы жер сілкінісінің дүмпуі Өзбекстанда сезілді
Өзбекстанда қуаты 3 баллға дейінгі жер сілкінісі болды.
14 Қазан 2026, 18:33
БӨЛІСУ
14 Қазан 2026, 18:3314 Қазан 2026, 18:33
133Фото: smrm.uz
Өзбекстанда 3 баллға дейін жер сілкінісі сезілді.
Жер сілкінісінің эпицентрі Қырғызстанның Баткен қаласында орналасқан. Өзбекстан Төтенше жағдайлар министрлігі Сейсмоболжау мониторингі республикалық орталығының мәліметінше, 14 қазанда сағат 13:50-де Баткен қаласының аумағында (Қырғызстан) жер сілкінісі болды.
Жер сілкінісінің магнитудасы – 3,4, тереңдігі – 10 км құрады. Эпицентрден Ташкентке дейінгі арақашықтық оңтүстік-шығыс бағытта 251 км.
Өзбекстан аумағында жер асты дүмпулерінің қуаты:
-
Ферғана ауданы: 2–3 балл (эпицентрден 18 км);
-
Қуасай қаласы: 2–3 балл (20 км);
-
Марғилан қаласы: 2 балл (34 км);
-
Ферғана қаласы: 2 балл (25 км)
Айта кетейік, бұған дейін Тәжікстанда жер сілкінгені хабарланды.
Ең оқылған:
- Қазығұртта қарт әйелдің шатырынан 5 млн теңгеден астам ақша табылды
- Қазақстанда жалақы қашан өседі? – Министр жауабын айтты
- 2027 жылдан бастап кейбір отбасыға жерлеу жәрдемақысы берілмейді
- «Ақша қайтарылмайды»: Қазақстандықтар қандай жағдайда шарт талаптарын даулауға құқылы?
- Шымбұлақта жаңа телефонын ашпақ болған қызға күтпеген айып тағылды